Educação abre inscrições para PSS de assistentes administrativos e serviços gerais

A Secretaria da Educação do Paraná (Seed-PR) abre nesta terça-feira (14) as inscrições no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para preencher 150 vagas em cargos de assistente administrativo e outras 150 como auxiliar de serviços gerais. O prazo vai até o dia 26 de janeiro. A inscrição é gratuita e deve ser feita no endereço eletrônico www.pss.pr.gov.br, conforme os editais número 1/2025 e número 2/2025.

As vagas disponibilizadas, em caráter transitório, são para todos os 32 Núcleos Regionais de Educação (NREs) e serão abertas em razão de afastamentos temporários de agentes educacionais I e II do Quadro dos Funcionários da Educação Básica (QFEB).

A jornada será de 40 horas semanais, de acordo com o horário de funcionamento do estabelecimento, compreendendo os períodos da manhã, tarde e noite. Os salários para os cargos de assistente administrativo são de R$ 4.064,77. Para os cargos de auxiliar de serviços gerais, a remuneração será de R$ 2.066,29, mais auxílio-alimentação e auxílio-transporte.

FUNÇÃO – Entre as atribuições dos assistentes administrativos estão atividades na secretaria da escola onde vai atuar, auxiliar na administração do estabelecimento, gestão dos espaços e ambientes de comunicação e tecnologia; redação e digitalização de documentos e atas; atualização de históricos e transferências escolares; prestação de atendimento ao público e na organização do ambiente escolar.

No caso das vagas de auxiliar de serviços gerais, as funções dos servidores selecionados serão distribuídas em grupos, como a execução de atividades de manutenção e limpeza dos espaços utilizados pelos estudantes e pelos profissionais da educação; merenda, manejo, e como motorista e tratorista.

“As contratações serão feitas ao longo do período de vigência dos editais, com possibilidade de ampliação, de acordo com a necessidade de substituição na rede estadual de educação”, diz Taciana Fenili de Santana, chefe do Núcleo de Recursos Humanos da Seed-PR.

CRITÉRIOS – Para as vagas como assistente administrativo, é necessário que o candidato possua Ensino Médio completo ou curso Técnico Profissionalizante de nível médio. É preciso apresentar histórico escolar do Ensino Médio concluído ou certificado de conclusão do Ensino Médio ou de curso Técnico Profissionalizante nível médio. Já para quem vai atuar na Educação Escolar Indígena e Educação Escolar Quilombola, a Seed-PR exige ainda a carta de anuência.

Para disputar as vagas de auxiliar de serviços gerais, a exigência é que o candidato tenha concluído o 9º ano do Ensino Fundamental.

Além de ampla concorrência, o processo seletivo prevê vagas destinadas a afrodescendentes e Pessoas com Deficiência (PCDs), a depender do cargo.

Outra exigência é que os candidatos sejam brasileiros natos ou naturalizados (no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses); que tenham, no mínimo, 18 anos completos no momento da convocação para a comprovação de títulos, que incluem escolaridade, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço na função; Além disso, estarem em regularidade com os direitos políticos, civis e eleitorais e, ainda, em dia com as obrigações militares.

A publicação da classificação provisória poderá ser acessada no endereço eletrônico: www.educacao.pr.gov.br, a partir do dia 29/01/2025 e o resultado final será publicado a partir do dia 04/02/2025, após às 16h, no site da Secretaria da Educação.

