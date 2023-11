Durante viagem, morador flagra homem pulando o muro de sua casa através de aplicativo

A equipe policial militar foi acionada via Central de Operações para atender uma situação de violação de domicílio na noite de quinta-feira (2) na Rua Arthur Pagliarini em Bom Sucesso.

A guarnição ao chegar no local e em contato com a proprietária, relatou que seu esposo, que está viajando, conseguiu visualizar pela câmera através do celular, que havia um homem em cima do muro da sua residência, momento em que ligou a luz da câmera via aplicativo, fazendo com que o autor empreendesse fuga.

Indagado a dona da casa se havia sido levado alguma coisa, se houve dano em algum lugar, ela respondeu que não.

Questionado se tinha gravação, disse que não, pois a câmera estava sem cartão de memória, a única coisa que tinha era uma foto desfocada, dificultando qualquer possibilidade de identificar as características do indivíduo.

Posteriormente a equipe realizou patrulhamento na tentativa de localizar o elemento, porém ele não foi encontrado.