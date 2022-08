Dono de tabacaria é executado em Maringá

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Maringá está investigando o assassinato do empresário Alan Tomé, de 30 anos, que foi executado a tiros no final da tarde deste domingo, no interior de uma tabacaria, no Jardim Alvorada.

O empresário estava acompanhado da namorada na tabacaria, que fica na avenida Lucílio de Held, no cruzamento com a rua Maranhão, no Alvorada. Segundo levantamentos iniciais da Polícia, um homem chegou, se passando por cliente. Quando o empresário se levantou e virou as costas, o falso cliente sacou uma pistola e fez uma série de disparos e fugiu em seguida.

