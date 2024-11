Dois morrem em confronto com Polícia Militar em Apucarana

Na noite de quarta-feira (6), dois jovens perderam a vida após um confronto com a Polícia Militar (PM) em Apucarana. A ação teve início quando um veículo HB20, furtado em Londrina no dia anterior, foi localizado pelas equipes do serviço de inteligência.

O veículo foi identificado na entrada de Apucarana, próximo ao Núcleo Habitacional Dom Romeu, na BR-369. O carro apresentava placas adulteradas e faróis apagados, o que chamou a atenção dos policiais e iniciou uma perseguição.

Durante a fuga, um dos ocupantes do HB20 saltou do carro em movimento e fugiu em direção a uma área de mata. Ao tentar abordá-lo, ocorreu o primeiro confronto, resultando na morte do rapaz, que ainda não foi identificado. Ele portava uma pistola calibre 9mm.

O condutor do veículo, um jovem de 17 anos, continuou a fuga em direção ao bairro Jardim Ponta Grossa. Em uma tentativa de interceptação na Rua Olavo Bilac, houve uma nova troca de tiros entre o suspeito e a polícia. Armado com um revólver calibre 38, o jovem confrontou os policiais e acabou morto dentro do próprio veículo.

Segundo informações preliminares, ambos os suspeitos já tinham passagens pela polícia.

As informações são do TnOnline