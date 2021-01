Disparo de arma de fogo em Bom Sucesso

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 20h10 desta quinta-feira (7) na Rua Oswaldo Reglin Filho.

Após solicitação repassada via COPOM, onde populares ouviram diversos barulhos de disparo de arma de fogo, a equipe foi até ao local, onde foi feito contato com a senhora, a qual relatou que quatro homens, dos quais só soube informar as características de dois deles, sendo um trajando camiseta preta e o outro de camiseta branca, chegaram ao local e sem esboçarem reação alguma e sem ter algum tipo de discussão, um deles sacou uma arma e começou a atirar, porém a solicitante ao ouvir os disparos entrou para dentro de casa e não soube informar se o homem atirou em direção a alguém e para que lado se evadiram.

Em buscas no local do fato, foi encontrado em frente ao numeral 40, dois estojo deflagrados de calibre .45.

Diante dos fatos, equipes policiais efetuaram rondas na cidade, porém nada de anormal foi encontrado.