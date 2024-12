A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira a 1h18 desta sexta-feira (20) na Rua Julia Barbosa.

Conforme a PM, relatou o depoente que o seu veículo Corsa e uma cobertura de zinco foram atingidos por um projétil de arma de fogo, o que ocasionou uma perfuração no telhado e a quebra do para-brisa do automóvel.

Disse ainda que não possui inimizade com ninguém e não soube precisar qualquer informação que fosse possível identificar o atirador.

