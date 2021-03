Diretor do Hospital Cristo Rei cobra prefeita sobre atendimento

Vereadores de Mandaguari estiveram no Hospital Cristo Rei para entender porque a instituição não está atendendo casos de covid-19.

“Estive, hoje pela manhã, no Hospital Cristo Rei, na companhia de outros colegas vereadores. Fizemos uma reunião com o diretor Dr. José Carlos, para entender o porquê de a instituição não estar atendendo, ainda, casos de Covid-19. A direção explicou que cabe à Prefeitura resolver a questão. Na oportunidade, nos colocamos novamente à disposição, para que a população possa contar com mais esse recurso neste momento difícil”, disse Alécio Bento, presidente da câmara de Mandaguari.

Veja, no vídeo, a fala do Dr. José Carlos e entenda o que está acontecendo.