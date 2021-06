Dia 29 de junho é feriado em São Pedro do Ivaí

No dia 29 de Junho (terça-feira) é dia do padroeiro de São Pedro do Ivaí, e a prefeita municipal Maria Regina Della Rosa Magri, decretou feriado municipal. Desta forma, deverá respeitar-se o decreto Nº133/2021 e suas alterações com o fechamento do comércio no território municipal permitido a abertura das padarias, açougues, bares e lanchonetes, porém, não é permitido o consumo no local, apenas nas modalidades de entrega no balcão e delivery. Os serviços emergências de saúde serão mantidos junto ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, a fiscalização em virtude da covid-19 e os atendimentos no Centro de Atendimento à Covid.

O poder público enfatiza que o município está passando por um momento de estabilidade na pandemia, mas que isto não deve fazer com que a população relaxe nas restrições e deixem de se cuidar. A fiscalização continuará com o mesmo teor e todos devem se preocupar em manter o distanciamento, não aglomerar e usar máscara.