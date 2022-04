Deputado Jacovós é o novo líder do PL na ALEP

Com o fim do período da janela partidária, pelo menos 27 deputados estaduais trocaram de partidos e por isso, houve a necessidade de recomposição das bancadas de lideranças na Assembleia Legislativa do Paraná.

O partido PL, antes composto pelos deputados Delegado Jacovós e Marcel Micheletto (atual líder do Governo), recebeu a filiação de mais três deputados, Ricardo Arruda, Gilson de Souza e Gilberto Ribeiro.

Na terça-feira (05), os novos líderes de blocos partidários e partidos foram definidos, e daqui pra frente, cabe a eles, orientar suas bancadas como devem proceder com os votos na Assembleia.

A bancada do PL decidiu, por unanimidade, indicar como líder, o deputado estadual Delegado Jacovós. Ele agradeceu a confiança dos colegas de partido, salientou que a liderança será pautada pelo compartilhamento de ideias, discussões e que o PL manterá a independência necessária em pautas de interesse da população do estado do Paraná.

O PL é o partido do presidente Bolsonaro e possui a maior bancada na Câmara dos Deputados.

Projeto que proíbe Passaporte Sanitário no Paraná

Nesta quarta-feira (06), foi aprovado, em última discussão, o projeto de lei 655/22 que proíbe o Passaporte Sanitário no Paraná.

O Delegado Jacovós é um dos autores deste projeto e com cinco votos a favor da proibição do passaporte, a bancada do PL foi decisiva na votação.