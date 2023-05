Departamento de esportes de Jandaia realiza fase municipal de atletismo

A Prefeitura de Jandaia através do Departamento de Esportes realizou na última terça-feira 16 de maio, a fase municipal do atletismo que classifica as Escolas e Colégios para a fase macrorregional. O Departamento de Educação e Esportes agradece toda equipe envolvida no evento e as estrelas principais que são os alunos atletas que participaram da competição.