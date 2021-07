Cumprimento de mandado judicial em São Pedro do Ivaí

Em cumprimento a ordem de operações expedida pelo 10° BPM, onde participaram da equipes da ROTAM da 2° Cia. de Jandaia do Sul, Canil do 10° BPM, DPM de Marumbi, DPM São Pedro do Ivaí, em conjunto com a Polícia Civil de Jandaia do Sul, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, com intuito de combater o tráfico ilícito de drogas e localização de objetos produtos de furto.

Em um dos endereços foram localizados dois ventiladores e um aspirador de pó, produtos furtados de uma residência dias atrás, sendo estes reconhecidos pela vítima, por este motivo foram encaminhados para a delegacia de Jandaia do Sul para providências a dona da residência onde foram localizados os objetos e um masculino, que assumiu ser o autor do furto que também reside no mesmo local, assim como os próprios objetos.

Em outros dois endereços distintos, também alvos da operação, foram localizados substâncias análogas a maconha e crack, e uma quantidade em dinheiro trocado, sendo apreendidos e encaminhados para a delegacia dois adolescentes, ambos de 17 anos, alvos das denúncias por tráfico de entorpecente nas duas residências, juntamente com os ilícitos localizados.

Fonte Polícia Militar