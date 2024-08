Criança desaparecida ainda não foi encontrada

Arthur, de dois e dois meses, desapareceu em um sítio na zona rural de Cambira, no final da tarde desta sexta-feira (16).

Corpo de Bombeiros de Apucarana e Londrina, Polícia Militar e voluntários, utilizam cães, drones e até um helicóptero para encontrar a criança.

“No momento equipes do Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas com cães de busca de pessoas. O CANIL do 10°BPM irá aplicar um cão de busca de odor específico.

Será realizado uma linha com bombeiros, policiais e voluntários para as buscas”, informou o 10º BPM.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para o emprego do cão em uma situação de busca e salvamento, sendo que, segundo informações, uma criança de 2 anos de idade havia desaparecido em uma mata. No local, a equipe empregou o cão Rinti, mas devido o horário, a contaminação e a falta de informação de onde a criança teria desaparecido, ele não a localizou. Diante da situação, foi acionado o GBS (grupo de busca e salvamento) do Corpo de Bombeiros para que assumissem as buscas pela criança.

Já o Corpo de Bombeiros de Apucarana informou que atua nas buscas, o menino sumiu entre às 17h e 18h, na Estrada Marumbi, zona rural de Cambira. Apesar de não ser usual, as buscas aconteceram durante a noite, por se tratar de uma criança.

Conforme o subtenente Camilo, dos bombeiros, a ação de busca conta com apoio do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), voluntários da Defesa Civil de Arapongas e equipes do Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) de Londrina.