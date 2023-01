Corpo de Bombeiros salva 15 pessoas após naufrágio de embarcação na Ilha do Mel

(AEN) Bombeiros e guarda-vidas civis que estão atuando no Verão Maior Paraná salvaram 15 ocupantes de uma embarcação que naufragou na manhã desta quinta-feira (26), na Ilha do Mel. O barco realizava um passeio ao redor da reserva quando foi surpreendido por uma onda e naufragou na praia de Encantadas. Todas as vítimas usavam coletes salva-vidas e foram socorridas sem ferimentos.

Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, eram oito mulheres, três homens e quatro crianças. Elas estavam a cerca de 150 a 200 metros da areia.

O socorro em tempo hábil só foi possível por conta do reforço operacional na temporada. Desde o início do verão, o litoral paranaense conta com um efetivo de 535 bombeiros militares e 133 guarda-vidas civis. O atendimento a essa ocorrência envolveu oito bombeiros. Na Ilha do Mel a estrutura conta ainda com duas lanchas e uma moto aquática.

A aeronave Falcão 8, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), chegou a ser acionada, mas não houve necessidade de atendimento com lançamento de um bombeiro na água ou mesmo transporte de alguém. Todas as pessoas foram levadas para a praia e atendidas na areia.

Segundo Thayane Gracielle Batista de Lima, capitã do Corpo de Bombeiros e porta-voz durante o Verão Maior Paraná, uma das vítimas apresentava tosse característica de afogamento mais leve, considerado como grau 1. “A atuação das equipes proporcionou a retirada das vítimas muito rapidamente. Um fator primordial foi o uso do colete salva-vidas. Sem eles, a história poderia ter sido bem diferente”, afirmou.

A embarcação já foi retirada da água.