Saiba como contribuir para o tratamento de Carlos Henrique

Ele é de Cambira. “Acredito que muitos saibam que estou enfrentando um tipo de câncer raro de osso, (Sarcoma Ewing), meu tratamento está sendo realizado pela Unimed, porém preciso fazer um exame genético em São Paulo (HSL500) que poderá ajudar a encontrar um tratamento mais preciso para minha situação, esse exame é realizado apenas no particular. Assim estamos realizando essa vaquinha, para ajudar a custear esse exame e outras despesas do tratamento!

Desde de já agradecemos a todos! Que Deus lhe abençoe imensamente”.

Acesse o link para contribuir http://vaka.me/2801119