Conferência Municipal da Revisão do Plano Diretor será no Sábado (3)

O Prefeito Lauro Junior e o vice Fifa convidam todos os jandaienses para participarem da CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE JANDAIA DO SUL.

O evento acontecerá dia 03 de julho de 2021 (sábado), às 09 horas, no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso da Silva, na Praça do Café – Jandaia do Sul (PR).

A participação dos munícipes é muito importante. O plano diretor é uma lei municipal, elaborada pelo poder executivo (Prefeitura) aprovada pelo poder legislativo (Câmara de Vereadores), que estabelece regras, parâmetros, incentivos e instrumentos para o desenvolvimento da cidade.