Condutor embriagado dorme com o carro ligado em Cambira

Durante patrulhamento na manhã de sábado na Avenida Belo Horizonte em Cambira, policiais militares avistaram um veículo VW GOL de cor preta parado na via, ao verificar a situação foi constatado que o veículo estava ligado e o condutor dormindo.

Foi dada voz de abordagem ao condutor e ordenado que o mesmo saísse do veículo, que ao descer teve que se amparar no automóvel para não cair no chão, sendo constatado que o condutor está embriagado e com os seguintes sintomas; olhos vermelhos, fala alterada e desequilíbrio ao andar, diante dos fatos foi oferecido ao senhor o teste de alcoolemia, que foi aceito pelo mesmo.

Foi solicitado apoio a equipe de Jandaia do Sul que realizaria o teste com o etilômetro porém quando ia ser realizado o teste recusou-se, sendo então confeccionado o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora.

Em consulta, foi constado que a pessoa não possui carteira nacional de habilitação e o veículo possui irregularidades e está com débitos pendentes desde 2015.

O homem, de 29 anos, foi entregue na 17ª SDP para providências cabíveis e o veículo apreendido.