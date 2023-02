Comércio é arrombado e dinheiro é lavado de comércio em Bom Sucesso

A ocorrência de furto foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso na Avenida Júlio Alves Machado.

Conforme a PM, a equipe policial fez contato com a pessoa, que informou que ao chegar em seu estabelecimento, por volta das 7h50 desta segunda-feira (20), verificou que as duas portas dos fundos estavam arrombadas e que havia sido subtraída uma quantia de aproximadamente R$ 700 que estava no caixa e que não deu por falta de mais nada no momento, mas que iria fazer um levantamento de todos os objetos e posteriormente, se necessário, iria fazer o complemento na Polícia Civil.