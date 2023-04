Comerciante tem prejuízo de R$ 15 mil após furto em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso na manhã de segunda-feira (17) na Avenida Julio Alves Machado.

Conforme a PM, durante patrulhamento pela área central do município, a equipe foi solicitada para atendimento à ocorrência de furto qualificado. No local foi observado que indivíduo ou indivíduos haviam arrombado a porta de entrada do estabelecimento e furtado do interior várias mercadorias, dentre elas roupas, calçados, perfumes, secador e prancha de cabelo, ambos marca “Liz” profissional e outros, totalizando a quantia aproximada de R$

15.000,00 de prejuízo.

Diante das circunstâncias a solicitante foi orientada a respeito dos procedimentos legais.