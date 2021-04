Comerciante entra em luta corporal com assaltante em Mandaguari

17/04/2021 22:00 Local: NILO CAIRO, JARDIM ESPLANADA, MANDAGUARI VÍTIMA/SOLICITANTE: ADULTO MASCULINO 47 ANOS

A equipe foi solicitada a comparecer no local supracitado pois ocorrera um roubo.

No local a equipe foi recebida pela vitima o qual relatou que estava trabalhando em sua sorveteria quando parou uma motocicleta com dois homens, sendo que um dele desceu e entrou no comercio portando uma arma tipo arma longa (a qual o mesmo nao soube descrever qual modelo seria) e que o mesmo apontou a arma em sua direção pedindo para o entregar o dinheiro, ainda relata que quando viu a arma em sua direção, ele pegou no cano da mesma com a mão tirando de sua direção e entrou em vias de fato com o autor vindo os dois cair no chão, momento em que o autor conseguiu se levantar e saiu correndo do comércio e subiu na garupa da motocicleta e a mesma partiu seguindo rumo ignorado.

A vítima relata que não foi levado nada de seu comércio e que a motocicleta era de cor preta, não sendo possível identificar o modelo e placa da mesma, e que ele não se lembrava das roupas que o autor estava vestindo e que era alto e de pele de cor negra.

Diante dos fatos, a equipe realizou patrulhamento pelo bairro, porém nenhum suspeito foi localizado.