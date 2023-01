Comerciante é agredido e ameaçado de morte em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira na manhã desta quarta-feira (18) na Rua São Paulo.

Conforme a PM, Relata a vítima XXXX 58 anos, que estava no seu estabelecimento comercial trabalhando momento em que apareceu uma S-10 de cor branca com adesivo na porta e desceram dois indivíduos que o agrediram com soco no rosto causando um corte no supercílio esquerdo, atiraram um tijolo que pegou em seu braço e na sequência mostraram uma arma de fogo a qual estava na cintura de um dos indivíduos.

A todo momento o masculino fazia ameaças de morte para a vítima e na sequência se evadiram com a caminhonete Branca tomando rumo ignorado. Os filhos iriam encaminhar a vítima até o posto de saúde para atendimento médico. Foram orientados quanto aos procedimentos.