Colisão em trevo de Jandaia do Sul deixa motociclista ferido

O acidente ocorreu no início da manhã desta quinta-feira (1) no trevo da BR-376, próximo ao Parque de Exposições.

O motociclista de nome Gustavo, que seria morador do Bairro Lino Marchetti em Jandaia do Sul, conduzia uma Honda CB 500 em direção a Mandaguari, quando um caminhão cruzou o trevo e o rapaz colidiu na lateral do caminhão.

Segundo informações, ele sofreu ferimentos considerados graves.

Gustavo foi socorrido pela equipe da Defesa Civil e levado de helicóptero ao Hospital Santa Casa de Maringá.