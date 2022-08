Ciúmes teria motivado homem a agredir mulher durante show

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Cambira às 01:57 deste sábado (20)

Foi repassado a equipe policial que uma mulher teria sido agredida pelo seu convivente.

No local feito contato com a solicitante, que relatou que estava no show que estava acontecendo no campo da cidade e seu convivente teria a agredido com tapas e socos em seu rosto e braço, por motivo de ciúmes.

Alguns populares tentaram segura-lo para que o mesmo não se evadisse, porém o mesmo entrou no veículo GM Prisma e se evadiu, tomando rumo ignorado. Diante dos fatos a vítima foi orientada sobre as devidas providências a serem tomadas.