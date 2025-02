Cercas e porteiras de sítio são derrubadas intencionalmente com trator em Bom Sucesso

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso neste domingo 23 na Estrada do Borba.

A equipe policial foi acionada para deslocar até o endereço mencionado, onde segundo o solicitante, haviam derrubado com um trator a cerca de seu sítio.

No local, feito contato com o senhor XXXX, o mesmo relatou que seu tio foi até o sítio com um trator e quebrou intencionalmente algumas cercas e porteiras. Segundo a vítima não é a primeira vez que isso acontece e que a motivação seria porque a propriedade está sendo inventariada e o autor seria um dos donos.

Diante do exposto, XXXX foi orientado quanto as providências cabíveis.

.