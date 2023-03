Caso de violência doméstica é atendido pela PM de Cambira

Ocorrência registrada pela Polícia Militar de Cambira às 22h05 desta quarta-feira (1) na Rua Cruzeiro do Sul.

Após solicitação, de que estava ocorrendo violência doméstica no endereço citado, a equipe policial foi ao local e, em contato com a solicitante, relatou a equipe que seu amásio chegou na residência embriagado e começou a lhe fazer ameaças. Relata ainda que são constantes as ameaças e que já houve até agressões físicas. No momento em que os policiais chegaram, o suspeito já havia se evadido.

A solicitante foi orientada quanto aos procedimentos a serem adotados.