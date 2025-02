Casal morre e criança é socorrida em estado grave após acidente no Contorno Norte de Maringá

Na tarde deste domingo (09), por volta das 17h40, no km 14,5 da BR 376 (contorno norte de Maringá), ocorreu um sinistro de trânsito tipo colisão traseira entre um veiculo HYUNDAI/HB20 com placas de Mandaguaçu e um GM/CORSA com placas de Maringá.

Os veículos seguiam sentido Mandaguaçu a Sarandi quando o HB20 colidiu na traseira do Corsa. Com o impacto, o Corsa saiu da pista, colidiu com a estrutura de um viaduto e capotou sobre a pista de rolamento.

O condutor do GM/Corsa, um homem de 35 anos, infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local, a passageira, uma mulher de 30 anos, esposa do condutor,

foi socorrida em estado grave, porém infelizmente também veio a óbito no hospital, o filho do casal de 4 anos, ejetado para fora do veículo, foi socorrido pelo SIATE e encontra-se internado em estado grave.

O veículo não possuía dispositivo de retenção (cadeirinha) para criança.

No HB20, haviam três pessoas, o condutor de 36 anos, que sofreu fratura na mão, uma criança de 5 anos, que nada sofreu e outra criança de 11 anos foi socorrida com lesões leves pelo SIATE, ambos filhos do condutor. O veículo HB20 também não dispunha de dispositivo de retenção (cadeirinha) para as crianças.

O condutor do HB20, assumiu ter ingerido bebida alcoólica, porém se recusou a realizar o teste de alcoolemia. Após receber os cuidados médicos, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Maringá.

A pista do contorno norte, sentido Mandaguaçu a Sarandi, ficou interditada até as 20h35, formando um grande congestionamento.

As causas deste sinistro serão apuradas pela PRF.

.