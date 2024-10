Casal furta R$ 200 em produtos de farmácia em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 13h43 na Avenida Getúlio Vargas.

Conforme a PM, a solicitante relatou que um casal entrou na farmácia e furtou alguns cosméticos. O masculino estava trajando camiseta preta, com estampa do Mickey e shorts tactel, a mulher tinha cabelo escuro feito rabo de cavalo, usava calça leg preta, tênis, e camiseta escura com estampa na frente.

Segundo a gerente, pela filmagem pode se ver os indivíduos pegando cosméticos e desodorantes, num valor aproximado de R$ 200,00.

Foi confeccionado boletim de ocorrência.

