Casa é arrombada e televisores são levados

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira na Rua Uruguai, às 13h48 desta segunda-feira (5)

Conforme a PM, chegou ao conhecimento da equipe, que a residência da senhora xxxx, foi furtada no período do dia enquanto todos que moram lá estavam trabalhando. Que ao chegar por volta das 17 horas do seu trabalho, se deparou com a janela do quarto de visita arrombada. Ao checar se havia algum pertence faltando, percebeu que a televisão de sua sala de estar mais a televisão do seu quarto juntamente com o aparelho PlayStation 2 não se encontrava mais lá. Diante dos fatos a equipe elaborou esse BOU e orientou a mesma.