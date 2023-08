Carro usado em tentativa de assalto a ônibus é encontrado queimado em Bom Sucesso

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 12h27 desta quinta-feira (3). O veículo foi furtado na cidade de Mandaguaçu.

Conforme a PM, foi repassado a equipe PM que havia um veículo incendiado na área rural de Bom Sucesso, no interior da fazenda Santa Helena e, ao chegar na propriedade, a guarnição foi levada até o local exato pelo administrador da fazenda, sendo então verificado pela placa que estava ao solo, tratar-se de um Toyota Yaris, da cidade de Sorocaba, sem alerta de furto/roubo, porém ao realizar a checagem via chassis do carro constatou-se ser também veículo de mesmo modelo, no entanto, a placa verdadeira seria outra, a qual consta alerta de furto no dia 02/12/22 na cidade de Mandaguaçu – PR. Ressalta-se que na data de 01/08/23 por volta das 23h10min, houve tentativa de roubo a ônibus de turismo com disparos de arma de fogo, no entanto, o motorista do ônibus atingiu a traseira do veículo causando dano, dano este também constatado neste carro incendiado. O carro foi levado para a Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul.