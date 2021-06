Carro pega fogo no centro de Mandaguari

Na noite desta quinta-feira (24), bombeiros de Mandaguari debelaram as chamas que consumiam um veículo no centro da cidade.

Relato da Polícia Militar

24/06/2021 19h00 – Local: RENE TACCOLA, CENTRO, MANDAGUARI

Durante PB na área central da cidade esta equipe foi abordada por populares, que um carro estaria pegando fogo em local próximo, indicando a localização onde foi constatado um automóvel da marca Citroen em chamas, sendo acionado equipe do corpo de bombeiros.

Não foi identificada nenhuma vitima ferida, sendo a condutora do auto que relatou a equipe que o veiculo apresentou uma pane elétrica e começou a pegar fogo dando tempo somente de parar na via e sair do carro. A equipe realizou a sinalização da via ate chagada dos bombeiros, que fez o devido controle das chamas sendo prestado devido apoio no local.