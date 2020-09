Carro e moto são retirados de local de acidente antes da chegada da Polícia em Cambira

No início da manhã de sábado (26) a Polícia Militar de Cambira foi acionada na Rua Natal, esquina com a Rua Argentina, onde acabará de ocorrer um acidente de trânsito entre carro e moto e o solicitante, motorista da ambulância do município de Cambira, pedia a equipe policial no local, sendo que também o SAMU já havia sido acionado pois havia uma vitima masculino.

No local, os policiais não encontraram os veículos envolvidos bem como a possível vítima.

Entretanto o solicitante foi visualizado e, em conversa, o mesmo informou que os envolvidos tinham indícios de estarem embriagados, sendo uma mulher motorista do veículo e o homem condutor da motocicleta Honda/Titan de cor roxa.

Segundo ele, o condutor da moto foi encaminhado pelo SAMU ao Hospital da Providência de Apucarana e a condutora do veículo sem ferimentos, não quis permanecer no local.

O veículo envolvido, a motocicleta tal como seus condutores não foram identificados.