O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (24) no cruzamento da Rua Thimoteo Pagliarini com a Rua José Francisco Borges, na esquina no Sindicato Patronal.

A Honda Bross com placa de Cambira teria cruzado a preferencial quando foi atingida pelo Renault Sandero de Jandaia do Sul.

O motociclista de 27 anos, foi socorrido por equipes do SAMU e Defesa Civil sem ferimentos graves.