Carro com cinco jovens cai em pátio de empresa em Maringá

Um grupo de cinco jovens se envolveu em um acidente de carro em Maringá, na noite de sábado (3). O veículo despencou de uma altura de três metros e caiu no pátio de uma empresa. Apenas um dos jovens precisou ser encaminhado ao hospital, enquanto os demais se recusaram a receber atendimento ou fugiram do local antes da chegada das equipes de resgate. O motorista teria perdido o controle do veículo após retornarem de uma festa em uma chácara próxima à Polícia Federal de Maringá.