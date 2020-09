Campanha de vacinação contra poliomielite e atualização vacinal

A Campanha de Vacinação contra Poliomielite para crianças de 1 ano a menores de 5 anos ( todas crianças nessa idade devem tomar a vacina), e Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização Vacinal de crianças e Adolescentes até 15 anos de idade, tem início no dia 28 de setembro até 30 de outubro, em todas as Unidades Básicas de Saúde de Jandaia do Sul.

O dia “D” será no sábado (17/10/2019) das 08h até as 17h também em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. É de grande importância a apresentação do cartão de vacinas.

Vamos proteger aqueles que mais precisam estimulando a vacinação dos indivíduos, mesmo diante da pandemia de Covid-19, com todos os cuidados necessários.