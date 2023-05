Caminhoneiro morre atropelado no Contorno Norte de Maringá

Por volta das 18h50 desta segunda-feira (15), no km 14,9 da BR 376, (contorno norte de Maringá), ocorreu um acidente com óbito.

Uma carreta bitrem transitava no sentido Maringá a Sarandi quando apresentou problemas mecânicos. O condutor, um homem de 48 anos, parou no acostamento e sinalizou o local.

Porém, o condutor de um veículo GM/ Corsa Hatch com placas de Sarandi, que transitava no mesmo sentido, perdeu o controle da direção e rodou sobre a pista, atingindo o condutor do bitrem, que estava na retaguarda da carreta, prensando-o sobre esta.

Infelizmente, o condutor do bitrem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do Corsa nada sofreu. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.

Além da PRF, socorristas, polícia científica, IML e serviço de remoção compareceram no local para atendimento dessa ocorrência.