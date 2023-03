Caminhoneiro é assaltado em Cambira

Na noite de sexta-feira (24), um jovem motorista de 27 anos teve seu caminhão carregado com cerca de 34 toneladas de soja roubado por uma mulher e três homens armados na BR-376 em Cambira. O motorista relatou que o crime aconteceu após um carro obstruir a rodovia por volta das 22h. Os ladrões levaram apenas a carga e, segundo a vítima, seguiram em direção a Jandaia do Sul. No entanto, o pai do motorista, que também conduzia um caminhão próximo, desconfiou do ocorrido e seguiu os bandidos, que abandonaram o caminhão às margens da rodovia e fugiram pela plantação. A polícia foi acionada, mas os criminosos não foram encontrados.