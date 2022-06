Cambirense perde Iphone 7 para golpista

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira nesta segunda-feira (20).

Conforme a PM, a vítima relatou que estaria vendendo um celular da marca iPhone, modelo 7, de cor dourada e a pessoa demonstrou interesse em comprar o aparelho. Após feitas as devidas negociações, ficou acertada a entrega na cidade de Apucarana, na Avenida Curitiba, próximo a uma Loja.

Contudo, a pessoa não apareceu para pegar o aparelho e enviou um UBER para fazê-lo. O suposto autor, disse que havia realizado um PIX na conta enviada pela vítima, porém o valor não caiu. Entretanto a vítima acabou entregando o aparelho para o motorista de aplicativo, com a promessa de que o atraso no pagamento da compra era devido a problema na rede do banco.

Diante dos fatos, foi orientado quanto ao procedimento a ser adotado.