Cambirense já teria perdido mais de R$ 20 mil em golpes

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira neste domingo (17).

Conforme o relato da Polícia Militar, compareceu no destacamento o senhor XXX juntamente com seu pai, relatando que vem trocando mensagens pelo aplicativo WhatsApp com uma mulher dizendo ser da cidade de Toledo e que essas mensagens já vem acontecendo por vários meses, sendo que dessas conversas XXX vem depositando várias quantias via PIX onde esses valores passam dos R$20.000,00.

Essa semana uma pessoa mandou mensagem pelo mesmo aplicativo se dizendo ser Policial Civil dizendo que XXX seria preso se não depositasse R$31.000,00, onde percebeu que teria caído em um golpe, porém dessa vez não depositou esse valor.

Além desses valores, outra pessoa vem se passando por XXX para pedir dinheiro para seus amigos. Diante dos fatos eles foram orientados a procurar a Polícia Civil para dar prosseguimento ao caso.