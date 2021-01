Cambira: Roubo Agravado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 22h59 de sexta-feira (29) na Rua Renato Nunes Miliati, em Cambira.

Conforme a PM, compareceu no destacamento a pessoa de 25 anos, a qual veio a relatar que levou seu filho para dormir na casa de sua irmã, num sítio próximo ao Bela Vista do Cambira por volta das 20h30min e, quando retornou por volta das 22h, fechou a casa e foi tomar banho.

Relata que ouviu um barulho no quintal e os cachorros começaram a latir, quando saiu do banheiro viu dois homens, cada um com uma arma na mão, que mandaram que ela abrisse a porta, entraram na residência e pediram pelo cartão do banco.

Enquanto um dos assaltantes foi procurar o cartão o outro tomou posse de uma faca, foi em direção a vítima, colocou a faca em seu pescoço ameaçando-a e cortou um pedaço do seu cabelo.

Levaram da vítima dois cartões da Caixa Econômica Federal, um em nome da vítima e o outro em nome do seu esposo.

Relata ainda a vítima que recentemente registrou um boletim por ameaça na Polícia Civil, por conta de cartas que vinha recebendo de remetente anônimo.