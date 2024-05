Cambira: Possível golpe na venda de Variante e Parati

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 14h57 desta terça-feira (7).

Conforme a PM, a pessoa procurou o destacamento policial para relatar que havia vendido dois veículos, sendo uma Variante de cor amarela, e uma Parati de cor branca, para dois indivíduos, que segundo eles eram moradores do distrito do Barreiro de Apucarana, sendo que foram pagos dois cheques, um deles no valor de R$ 6 mil e outro de R$ 3 mil, porém no momento de descontar em um dos cheques o mesmo retornou do banco, com suspeita de fraude, e desconfia de um possível estelionato, pois foi até o endereço dos compradores e não os localizou, bem como foi bloqueado no aplicativo de WhatsApp.