Cambira: Lesão Corporal Leve

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar no final da tarde de quinta-feira (18) na Avenida Brasil.

Relata o depoente que estava transitando nas adjacências do pátio do Posto, quando um dos frentistas chamou-o por um apelido que este não gosta, na sequência a vítima foi conversar com o citado frentista, sendo agredido com tapas, isto ocasionou rubefação na face lateral esquerda. Assim, foi perguntado se ele gostaria de representar criminalmente contra o crime de lesão corporal leve, ele respondeu que não. Logo, foi realizada a lavratura do BOU, bem como foi informado sobre o prazo decadencial do direito de representar.