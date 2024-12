Cambira: Golpista clona celular e apaga todos os arquivos da vítima

Na tarde de 17 de dezembro de 2024, às 12h02, um incidente de clonagem de celular foi registrado na Rua Julio Verri, no centro de Cambira. De acordo com a vítima, o golpe teve início com uma mensagem recebida via WhatsApp, supostamente enviada por uma amiga de Apucarana. A mensagem solicitava o uso do telefone da vítima para obter informações sobre a venda de uma mesa no site OLX.

Logo depois, uma pessoa entrou em contato pelo WhatsApp, utilizando a logomarca da empresa OLX, e pediu um código que havia sido enviado para o celular da vítima. Após fornecer o código, a vítima percebeu que seu celular havia sido formatado, e tanto seu WhatsApp quanto seu e-mail haviam sido clonados.

Os golpistas começaram a solicitar dinheiro de todos os contatos da vítima, utilizando uma chave PIX aleatória. A vítima pediu a um amigo para avisar sobre a clonagem de seu WhatsApp e e-mail e tentou recuperar seu número no aplicativo, mas sem sucesso. Além disso, todos os seus arquivos pessoais foram perdidos.

.