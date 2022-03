Cambira: Furto de fiação elétrica e Violência Doméstica

Data do Registro: 22/03/2022 07:51:12 Endereço: AVENIDA BRASIL, centro – CAMBIRA Natureza Atendimento: FURTO QUALIFICADO

Relata o senhor que é administrador da empresa LTF CAFEEIRA, que na data de ontem por volta das 00:30 hrs, notou que não havia energia em seu barracão. Ao checar as câmeras de segurança não notou nenhuma anormalidade, porém ao chegar na empresa por volta das 07:30hrs percebeu que havia sido furtado o padrão de energia do local, bem como a fiação que vai do padrão à rede Copel, aproximadamente três metros não sabendo precisar a bitola.

Data do Registro: 22/03/2022 10:14:04 Endereço: RUA URUGUAI, CENTRO – CAMBIRA Natureza Atendimento: LESAO CORPORAL – VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR

Relata a vítima que foi agredida pelo seu amásio de 22 anos. A agressão ocorreu em razão de uma discussão, o que levou-o a desferir alguns tapas na face da depoente. Segundo ela, a investida não ocasionou lesão alguma. Após o fato o autor se evadiu sem rumo definido. Desse modo, foi feita a lavratura do BOU e orientada a vítima