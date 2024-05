O cabo Anderson, gestor da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, faz parte da força-tarefa enviado pelo estado do Paraná ao Rio Grande do Sul, para resgate de vítimas de enchentes. No vídeo ele aparece a frente do barco em São Sebastião do Cai.

Ontem (2) foram resgatadas pela equipe, 129 pessoas, muitas delas com risco eminente de morte, além de dezenas de animais.

Veja o vídeo acima