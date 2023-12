Briga por herança em noite de Natal termina com 4 mortos em Maringá

Quatro pessoas morreram na noite de Natal (25) na Avenida São Judas Tadeu, em Maringá. Após uma briga motivada por questões de herança, um homem chegou à casa da família atirando contra os próprios parentes. Ele matou três pessoas e, em seguida, tirou a própria vida.

De acordo com informações dos sobreviventes, o homem chegou ao local usando luvas e máscara. Armado, ele trancou o portão da residência com um cadeado e começou a atirar. Algumas pessoas, mesmo baleadas, conseguiram fugir, incluindo um adolescente de 16 anos, que levou um tiro no tórax.

Segundo relatos das vítimas que sobreviveram, a execução foi motivada por brigas por herança. O Corpo de Bombeiros, o SAMU e a Polícia Militar foram acionados.

“Estava havendo uma confraternização com oito pessoas dentro da casa. Nisso, o atirador, talvez um tio da família, chegou, trancou o portão com um cadeado. Ele estava usando luvas, também uma máscara PFF2, e portava uma pistola, aparentemente de calibre 9mm. Ele começou a efetuar os disparos. Algumas pessoas conseguiram fugir do local. Entre elas, um menino de 16 anos foi atingido no tórax. Outro, de 26 anos, foi atingido no pescoço e o projétil saiu pelo ombro. Ambos receberam atendimento e foram encaminhados para o hospital em estado estável”, relatou o aspirante Eduardo Poleto, do Corpo de Bombeiros.

O agressor se suicidou com um tiro na cabeça após efetuar os disparos.

