Briga entre dono de bar e cliente é motivada por preço de cerveja

Neste sábado (23), por volta das 2h20 da madrugada, a equipe policial foi acionada para atender a uma ocorrência de lesão corporal em uma lanchonete localizada na Avenida Brasil, centro de Cambira.

Segundo informações, houve um desentendimento entre um cliente e o proprietário do estabelecimento devido ao valor de uma cerveja. O cliente reclamou do preço e o dono informou que ele não era obrigado a consumir, mas teria que pagar após o consumo.

A discussão acabou evoluindo para agressões físicas entre ambos, resultando em algumas marcas no cliente. O local possui câmeras de monitoramento, cujas imagens estão em posse de ambas as partes. Apesar disso, nenhuma das partes representou legalmente no momento do atendimento, sendo orientadas sobre o prazo de seis meses para fazê-lo.