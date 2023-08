Carro furtado em Sarandi é localizado com menor em Bom Sucesso

Na tarde de quinta-feira (10) a equipe policial de Bom Sucesso recebeu chamado para verificar uma situação de veículo com alerta de furto.

No endereço solicitado, Rua SAADEDINE MOHAMED HIJAZI, Centro, havia um veículo que foi roubado na cidade de Sarandi no dia anterior.

Na residência que se encontra o veículo não tinha ninguém, segundo vizinho mora uma senhora que trabalha fora da cidade e chega só na madrugada.

Os policiais estavam aguardando guincho para deslocar com o veículo, quando apareceu um rapaz dizendo que iria pegá-lo, disse ainda a equipe que encontrou o veículo na rodovia aberto e com as chaves, assim levando o carro até essa residência, que informou não conhecer moradora da casa e que iria deixar o carro um dia para pegar depois.

Os policiais entraram em contato com a mãe do menor para acompanhá-lo juntamente com o veículo até a delegacia.