Bom Sucesso: Vendedor de redes é assaltado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 13h de domingo (21) na Rua Ijuy.

Relata o solicitante que estava em via pública, vendendo rede, quando foi abordado por três indivíduos, sendo que um estava armado com um revólver. Que os indivíduos o levaram para uma obra abandonada, e lá subtraíram da vítima a quantia de R$625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) e também uma maquininha de cartão. Em seguida, se evadiram do local, tomando rumo ignorado.

A equipe policial efetuou patrulhamento no intuito de localizar os autores do roubo, no entanto, não foi possível localizá-los.