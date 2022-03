Bom Sucesso: Furtos

Data do Registro: 22/03/2022 10:39:28 Endereço: RUA EMILIO PARRA, CENTRO – BOM SUCESSO Natureza Atendimento: FURTO SIMPLES

Compareceu no destacamento policial a pessoa relatando que em data e horário supracitado o seu filho estava na praça da cidade, e que o mesmo deixou o celular ao lado por alguns instantes e que quando verificou novamente deu por falta do objeto. E que procurou nos arredores mas não o localizou mais.

Outros Objetos Tipo Quantidade Unidade de Medida TELEFONE CELULAR 1 UNIDADE Ocorrência Nº: 300073/2022 Data do Registro: 22/03/2022 11:31:39 Endereço: Sítio Santa Rita, 00, RURAL – BOM SUCESSO Natureza Atendimento: FURTO SIMPLES

Compareceu no destacamento a pessoa relatando que no domingo quando fechou a granja em que trabalha, guardou uma Furadeira/Martelete da marca Bosch na cor Azul e duas extensões sendo uma de 70 mts e uma de 8 mts na cor preta, dentro de um armário dentro da granja, e que não haviam cadeados em nenhumas das portas ou no portão, sendo que a cerca ao redor é baixa e que hoje quando foi verificar havia dado falta dos objetos.