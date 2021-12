Bom Sucesso: Adultos e crianças ameaçados com foice durante festa de aniversário

Data do Registro: 11/12/2021 21:38:48 Endereço: RUA JESSICA ZANETTA, 199, CENTRO – BOM SUCESSO, Paraná Natureza Atendimento: VIAS DE FATO

Ao chegar no local a equipe encontrou uma grande confusão envolvendo várias pessoas. Foi feito contato com a pessoa de xxxx, onde a mesma relatou que estava fazendo uma festa de aniversário para sua sobrinha de seis anos; que em certo momento a pessoa de xxxx, e seu filho xxxx, foram até a residência da vítima, armada de foice e passou a ameaçar todos as pessoas que estavam na festa inclusive as crianças; que a xxxx, passou a dar golpes de foice no muro, gritando que iria acabar com a festa.

Que xxxx, entrou na residência e entrou em luta corporal com os integrantes da festa, que o mesmo ficou lesionado e foi levado para o Hospital Municipal de Bom Sucesso.

Que xxxx , foi agredida por alguns dos integrantes da festa com uma tijolada em sua costas.

Devido os ânimos exaltados e por ter uma grande quantidade de pessoas no local, a equipe policial resolveu retirar as partes e encaminhá-las para no DPM de bom sucesso, para confecção do TCIP.