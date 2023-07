Blitz mira motocicletas barulhentas em Cambira

Na noite desta sexta-feira (7), a Polícia Militar (PM) realizou uma blitz em Cambira, com foco em atrasos no pagamento de taxas e tributos de trânsito, além de irregularidades no escapamento de motocicletas. Essa questão tem sido motivo de reclamações por parte dos moradores da cidade, uma vez que as alterações no escapamento estão em desacordo com as leis de trânsito, que proíbem o aumento de ruído.

De acordo com informações da PM, foram abordadas 40 motocicletas durante a operação. Cinco delas foram apreendidas por estarem em situação irregular. Outras dez motos foram liberadas após os proprietários quitarem os débitos no sistema no momento da abordagem. A possibilidade de regularização imediata está prevista na legislação.

A blitz contou com o apoio de dez alunos-soldados do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Apucarana, que estão concluindo o estágio de formação. A PM informou que esse tipo de operação fiscalizatória será mais frequente em Cambira e nos municípios de abrangência da corporação, visando coibir excessos cometidos por alguns motociclistas, como escapamento aberto e velocidade acima do permitido nas áreas urbanas.